Pallamano. Vikings a Sassari per svoltare

Trasferta sarda per i Vikings Rubiera (7), a caccia di una svolta per la stagione. Dopo la sconfitta interna con la capolista Brixen, arrivata dopo 30’ giocati alla pari, i rosso-blu fanno visita alle 18 alla Raimond Ego Sassari (20), con l’obiettivo di provare a colmare almeno in parte il distacco di 4 punti che li separa dalla salvezza diretta.

Alle 16, invece, gara chiave per il futuro della Casalgrande Padana (18), che al PalaKeope affronta la Cassa Rurale Pontinia (21): distante 3 punti dalla zona playoff, la squadra di Agazzani vuole ritrovare la vittoria dopo il pari beffa di Bressanone, arrivato dopo aver condotto anche con 5 reti di vantaggio.

In A Bronze maschile, alle 18,30, derby tra Modula Casalgrande (7) e Marconi Jumpers (4), due formazioni che vogliono sfruttare il match per rilanciarsi dopo un periodo avaro di risultati; in A2 femminile, infine, alle 19 sfida di coda tra Marconi Jumpers (2) e Cellini Padova (2).