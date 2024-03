Pallamano. Vikings: altra sconfitta. Anche Casalgrande china la testa

Prosegue nel match casalingo contro gli Alperia Black Devils Merano (30) la serie nera dei Vikings Rubiera (7), sempre sconfitti nel girone di ritorno di Serie A Gold maschile. I rosso-blu cadono 29-21 al PalaBursi al termine di una partita equilibrata nella prima frazione, dove i padroni di casa (Boni il miglior realizzatore con un poker) restano sempre a contatto grazie ad una prova di carattere, mentre al ritorno dagli spogliatoi gli alto-atesini accelerano e si rendono irraggiungibili, conquistando il terzo posto in solitaria. Rubiera resta penultima a +1 sul fanalino Carpi ed ora avrà due settimane di sosta per preparare lo sprint salvezza.

In Serie A1 femminile la Casalgrande Padana (18) cade nettamente a Salerno contro la capolista Jomi (26), che si prende una sonora rivincita dopo lo stop rimediato all’andata al PalaKeope: 30-18 il punteggio in favore delle campane, trascinate dall’azzurra Rossomando (7 centri per lei), che sono avanti 15-7 all’intervallo, per poi piazzare un 7-0 in avvio di ripresa che chiude definitivamente i giochi. Casalgrande, che ha in Marianna Orlandi (foto) e Furlanetto le migliori realizzatrici grazie a 5 reti a testa, saluta così il sogno di raggiungere i playoff, ma è matematicamente salva.