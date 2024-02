Pallamano. Vikings: che flop!. Casalgrande cade in casa I Vikings Rubiera cadono 38-25 a Sassari, puniti dagli 11 centri di Manojlovic. Fusina resta in zona playout di A Gold, a -5 dalla salvezza. Casalgrande Padana perde 30-25 contro la Cassa Rurale Pontinia in A1 femminile, allontanandosi dai playoff. Modula Casalgrande si prende la rivincita sul Marconi Jumpers Castelnovo Sotto in A Bronze maschile.