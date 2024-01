Pallamano. Vikings male: sconfitti dall’ultima della classe

Brutta e inattesa sconfitta interna per i Vikings Rubiera (7), che iniziano il girone di ritorno di Serie A Gold maschile cadendo 26-24 col fanalino di coda Pressano (4). Al PalaBursi Kreshnik Kasa (foto) e compagni, privi dei vari Beorlegui, Naghavialhosseini e Bikimi, vengono salvati a più riprese nel primo tempo dal portiere Voliuvach, mentre nella ripresa riescono a salire a +3 prima di farsi raggiungere e superare: nella volata finale sono vibranti le proteste sul gol che a 50 secondi dalla fine permette ai trentini di sorpassare, ma gli arbitri non sentono ragioni e la lotta salvezza si riapre di colpo. Nelle fila rubieresi i migliori sono Kasa e De La Santa, autori rispettivamente di 9 e 7 centri.

A Bronze. Duplice sconfitta per le nostre rappresentanti: la Modula Casalgrande (7) inaugura il girone di ritorno perdendo 33-24 a Follonica (12), mentre i Marconi Jumpers (4) perdono 25-20 a Castelnovo Sotto con Modena (10).

A2 femminile. Il Marconi Jumpers (2) cede nettamente nel testa-coda sul campo della capolista Leno (18): 39-15.

Awards. C’è anche un po’ di reggianità tra i candidati degli 11esimi Figh Awards, gli oscar indetti dalla federazione per premiare i migliori giocatori dell’anno solare. In lizza per il titolo di miglior portiere di A1 femminile c’è Elisa Ferrari della Casalgrande Padana; come miglior giovane, invece, concorre Asia Mangone, attualmente al Jomi Salerno ma prodotto del vivaio ceramico.