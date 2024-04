Pallamano. Vikings sconfitti. Casalgrande ok

Stop interno in Serie A Gold maschile per i Vikings Rubiera (10), che affronteranno i playout salvezza partendo dalla penultima piazza. Nella penultima di regular season contro lo Sparer Eppan (19) sono gli altoatesini a imporsi, blindando la salvezza, trascinati da un inarrestabile Marques Cunha: i locali, sotto di 9 a fine primo tempo, cambiano passo dopo l’intervallo tornando a -1 grazie al gol di Boni, ma non riescono a replicare al nuovo allungo avversario nella seconda parte della ripresa.

Vikings Rubiera-Sparer Eppan 32-37

VikingS Rubiera: Rivi, Bartoli D., Benci, Bortolotti 3, Oleari 5, Kasa 9, Bartoli R. 2, Meletti, Giovanardi, De La Santa 2, Strada 6, Bonassi, Voliuvach, Canelli 1, Boni 2, Ceccarini 2. All. Morelli/Baschieri.

Sparer Eppan: Bortolot, 1, Oberrauch J. 4, Loncaric 8, Singer 3, Goux 3, Soelva, Wiedenhofer, Morandell, Bernard, Zanutto 3, Lollo 2, Matzneller, Marques Cunha 13, Rainer. All. Oberrauch M.

Arbitri: Bocchieri e Scavone.

Note: primo tempo 12-21. Sette metri: Vikings 3/3, Eppan 1/1. Minuti di esclusione Vikings 2, Eppan 4.

A1 donne. La Casalgrande Padana (22) consolida il sesto posto aggiudicandosi il match valido per la penultima giornata a Padova. "Bene il risultato, meno la prestazione", spiega il tecnico Agazzani, che ha in capitan Furlanetto e Iyamu le migliori marcatrici dell’incontro. "Fino al 30° le ragazze hanno disputato una partita con poche luci e parecchie ombre, fortunatamente nella ripresa abbiamo cambiato copione". Dopo una prima parte di match in equilibrio, infatti, le bianco-rosse trovano il break decisivo, rendendosi irraggiungibili.

Cellini Padova-Casalgrande Padana 22-28

Cellini Padova: Djiogap Y. 2, Borrini 5, Griggio, Bozza 1, Broch, Aroubi 2, Prela 5, Eghianruwa S. 2, Okorie 3, Enabulele, Eghianruwa A., Rettore, Ceroni, Tanic 2. All. Torres.

Casalgrande Padana: Ferrari, Franco, Iyamu 6, Furlanetto 7, Bordon, Rondoni C. 3, Bonacini, Rossi 1, Artoni A. 2, Orlandi 4, Baroni E. 2, Marquez Jabique 3, Mattioli, Lusetti. All. Agazzani.

Arbitri: Romana e Albert.

Note: primo tempo 10-11. Sette metri: Padova 4/6, Casalgrande 1/1. Minuti di esclusione: Padova 6, Casalgrande 6. Espulsa al 9’ st Tanic (P) per intervento su Iyamu.