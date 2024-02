Pallamano. Weekend di successi. Tushe e Prato vittoriosi

Due vittorie su due match disputati nel week end per le pratesi del handball nazionale: la Gruppo AF Tushe chiude la prima fase della stagione al secondo posto, la Pallamano Prato consolida la seconda posizione. Le ragazze allenate da Valentina Megli nell’ultima giornata di regular season hanno battuto Conversano 27-22 ma il contemporaneo successo del Chiaravalle ai danni del Camerano 37-33 le ha private della prima posizione, andata alle marchigiane per la migliore differenza reti. Il tabellino delle pratesi: Semini, Micotti M. 8, Picone, Gurra 5, Del Bono G., Micotti R. 3, Niccolai, Logica, Rubbino 1, Saccenti 1, Del Bono E., Rossi, Martinelli 2, Ucchino 6, Bartalucci, D’Avossa 1. La classifica finale del girone C della serie A2 femminile: Chiaravalle e Gruppo AF Tushe Prato 17 punti; Camerano 11; Conversano 7; Euromed Mugello 5; Flavioni Civitavecchia 0. Ora spazio alla fase a orologio dal 9 marzo. In Serie A Bronze maschile, quarto successo per la Pallamano Prato, che ha battuto il Derthona 31-27. La formazione: Messeri, Liccese 9, Francalanci 4, Scrivo 3, Panzani, Balò 2, Ciabatti 3, Pukri, Moretti, Fratini Andrea 6, Colò, Pozzi 1, Jelassi, Fratini Alberto, Mocellin 3, Dentico.

Massimiliano Martini