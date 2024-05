Finisce meno peggio del previsto, il weekend appena concluso della pallanuoto maschile modenese: non certo per merito di Penta Modena ed Onda Blu Formigine, che rimediano severissime sconfitte nei loro impegni, ma solo per la bellissima vittoria esterna della Coopernuoto Carpi a Ravenna, che rilancia le possibilità di salvezza dei carpigiani. Vincendo con autorità a Ravenna, la squadra di Caprara si allontana dalla zona bollente, invischiando anche i ravennati, che matematicamente sono ancora in pericolo. Disastro annunciato per il Penta Modena a Bologna, contro l’irresistibile RN Bologna, che ne rifila 22 ai ragazzi di Selmi, capaci almeno di segnarne sette, più della media normalmente utilizzata dall’imbattibile compagine felsinea. Severa sconfitta anche per l’Onda Blu Formigine che saluta la propria tifoseria con una netta debacle contro Cremona, rimediata almeno in parte da un coraggioso ultimo tempo vinto 6-2, che ha reso il risultato un po’ meno pesante.

Pallanuoto, Gir. 2, 17^ G.: Onda Blu Formigine – Cremona 8-16; CSS Verona-Mestrina 2-16; RN Verona-Reggiana 8-10; Coop PR-Preganziol 10-8; Lodi-RN Trento 12-6.

Classifica: Mestrina punti 46, Reggiana 43, Lodi 40, Bissolati 31, Coop Parma (*) 23, RN Verona (*) 20, Preganziol 16, RN Trento 14, CSS Verona 7, Onda Blu Formigine 4. GIR. 3, 16^ G.: RN Bologna -Penta Modena 22-7; Jesina- S.Severino 23-11; Fermo-Sterlino BO 11-8; Ravenna-Carpi 4-13; Persiceto-Moie 16-5.

Classifica: RN Bologna punti 48, Jesina 33, Persicetana 30, Fermo 26, Moie 21, Ravenna 20, Carpi (&) 18, S.Severino 14, Penta 13, Sterlino 9. (*) = una partita in meno. (&) = due punti di penalizzazione.

m.c.