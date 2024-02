Pallanuoto a Codigoro, tanti gol ed emozioni in piscina

Tanta pallanuoto nella piscina di Codigoro, nella quale è fondamentale la disciplina di squadra. Nella Acquagoal, fino ai 12 anni, si insegnano tutti i fondamentali del nuoto e pallanuoto, i giovani atleti hanno giocato la loro prima partita in casa, contro Abano, trovandosi subito a proprio agio con passaggi, tiri, parate e goal, di fronte ai tifosi che hanno riempito la tribuna dell’impianto codigorese. La partita si è conclusa con la vittoria sui padovani per 24-6, la rosa è composta da nati dal 2012 al 2016. Il 18 febbraio saranno impegnati a Bondeno con la prima manifestazione dell’anno. Hanno finito invece il precampionato gli atleti della categoria Ragazzi, nati dal 2010 al 2013, inseriti nel girone 4 del campionato Fin Triveneto, assieme a PN Trieste, 2001 Padova femminile, SL Preganziol e Mestrina Nuoto. Girone di ferro per i codigoresi, assieme a Trieste e Padova, che hanno le prime squadre che militano nel campionato nazionale di Serie A1, con alcuni giocatori e giocatrici in nazionale. Dopo 4 partite e altrettante sconfitte, i giovani atleti hanno intrapreso un percorso di crescita durante questi quattro incontri che darà loro la giusta consapevolezza per la seconda parte di campionato. L’11 febbraio inizierà la seconda fase, in attesa di sapere come sarà composto il girone di appartenenza; consapevoli anche di essere l’unica squadra in provincia di Ferrara a partecipare al campionato FIN della categoria. La prima squadra della società Swim Project Codigoro, infatti sarà iscritta al campionato Promozione Veneto. Nelle amichevoli di avvicinamento ci sono stati ottimi riscontri.