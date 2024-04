Pallanuoto a1. Amarezza De Akker. E’ il quinto ko di fila

AN

DE AKKER BOLOGNA

11

AN : Tesanovic, Del Basso 1, Dolce 3, Faraglia 2, Lazic, Gianazza, Renzuto Iodice 1, Guerrato 1, Balzarini 3, Manzi, Irving 3, Gitto 1, Massenza Milani. All. Bovo.

DE AKKER BOLOGNA: Santini, Marchetti, Puccio 1, Mengoli, De Freitas, Grossi 1, Camilleri 4, Milakovic 2, Anfonso, Luonfo 2, Cocchi 1, De Simon. Pederielli. All. Mistrangelo.

Arbitri: Cavaluoni, D’Antoni.

Note: parziali 5-2, 3-2, 5-1, 2-6.

E’ un ko che non fa male quello subito dalla De Akker nel recupero della quarta giornata del Round Scudetto. A Brescia Edo Cocchi e compagni hanno subito la loro quinta sconfitta consecutiva. La squadra, nonostante la battuta d’arresto contenuta, ha avuto una reazione un po’ tardiva riuscendo ad accorciare il punteggio solo nell’ultimo quarto. "Purtroppo la reazione è arrivata a partita finita – commenta Mistrangelo –. Prima abbiamo sbagliato praticamente tutto, in attacco, ma soprattutto in difesa dove abbiamo lasciato occasioni troppo facili. Abbiamo giocato sotto il nostro standard e in pratica non siamo mai stati in partita. Abbiamo giocato una partita brutta e faccio fatica a trovare qualcuno che sia stato all’altezza delle proprie capacità".

Domani alle 15 alla piscina Longo, la De Akker affronterà nell’ultimo turno l’Ortigia Siracusa.

La classifica: Recco 54; Savona 46; Brescia 43; Ortigia 36; Palermo 28; Trieste 24; De Akker 17.

Filippo Mazzoni