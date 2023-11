Pallanuoto A1 maschile, alle 21 alla Piscina’ Carmen Longo’. De Akker, che notte contro Quinto

Sfida che vale una fetta importante del proprio futuro quella che va in scena, questa sera alle 21 alla piscina Carmen Longo tra la De Akker Bologna e i liguri del Quinto. Reduce dalla bella e importante vittoria di Roma con la Vis Nova, i bolognesi provano a rilanciarsi ulteriormente con lo scontro diretto di oggi, in attesa, sempre in giornata di avere eventualmente info dal controricorso presentato dal Posillipo contro la ripetizione del match dell’8 novembre. De Akker–Quinto sarà diretta dalla coppia formata da Ricciotti ed Ercoli.

Intanto la Federnuoto ha nominato il tecnico della De Akker Federico Mistrangelo, allenatore della nazionale under 16 maschile, una gratificazione per il lavoro svolto sia per il tecnico bolognese che per tutta la società.

Le altre gare: Ortigia-Pro Recco, Catania-Posillipo Napoli, Telimar Palermo-Camogli, Brescia-Astra Nuoto Roma, Salerno-Vis Nova Roma, Savona-Trieste.

La classifica: Pro Recco 27, Savona 24, Brescia e Ortigia 18, Telimar Palermo 16, Trieste 15, Astra Nuoto Roma 13, Quinto 12, De Akker Bologna e Posillipo Napoli 10, Catania 9, Salerno 6, Vis Nova Roma 4, Camogli 0.