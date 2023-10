Pallanuoto A1 maschile, Mistrangelo sorride in Liguria. Una De Akker perfetta dilaga in casa di Camogli. Secondo trionfo, l’espulsione di Pozo unico neo

RARI NANTES CAMOGLI

7

DE AKKER BOLOGNA

18

SPAZIO CAMOGLI: Rossi, Beggiato 3, Gandini 1, Mangiante, Boggiano, Putt, Plumpton 1, Vujosevic 1, Bianco, Barabino, Kovacevic 1, Skiljic, Ruggieri, Scardino. All. Temellini.

DE AKKER BOLOGNA: Santini, Mengoli, Puccio, Marchetti 1, Agulha De Freitas 2, Grossi 2, Camilleri 4, Milakovic 1, Alfonso Pozo, Luongo 4, Cocchi 1, De Simon 3, Pederielli. All. Mistrangelo.

Arbitri: Colombo e Ercoli.

Note: parziali 3-2, 1-5, 4-5, 0-6.

CAMOGLI (Genova)

Una De Akker quasi perfetta passa netto a Camogli e conquista la seconda vittoria in campionato. Un quarto in affanno, poi Luongo e Camilleri guidano la formazione di Mistrangelo al trionfo nella vasca ligure. Unico nato negativo, l’espulsione per proteste di Alfonso Pozo.

Le altre gare: Astra Nuoto Roma-Savona 9-16, Posillipo-Quinto 8-5, Catania-Ortigia 11-12, Recco-Vis Nova Roma 21-1, Trieste-Salerno 8-5, Telimar Palermo-Brescia 9-12.

La classifica: Recco e Trieste 15, Savona 12, Brescia e Palermo 9, De Akker 7, Astra Nuoto Roma, Posillipo e Quinto 6, Vis Nova Roma, Catania e Salerno 3, Camogli 0.

f. m.