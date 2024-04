Pallanuoto A1 maschile, Round scudetto: finisce 8-8. De Akker, con Ortigia arriva un pari amarissimo. A 16 secondi dalla fine vede sfumare la prima vittoria

DE AKKER

8

CC ORTIGIA

8

DE AKKER TEAM : Santini, Marchetti, Puccio, Bardulla, Agulha De Freitas 1, Grossi, Camilleri 1, Milakovic, Alfonso Pozo 2, Luongo 3, Cocchi 1, De Simon, Pederielli, Takeuchi. All. Mistrangelo.

CC ORTIGIA 1928: Tempesti, Cassia, Giribaldi 1, La Rosa, Di Luciano, Cupido, Bitadze 1, Carnesecchi 1, Condemi, Inaba 3, Ferrero 1, Napolitano 1, Calabresi. All. Piccardo.

Arbitri: Paoletti e Braghini.

Note: parziali 2-2, 3-4, 2-1, 1-1.

Sfuma a pochi secondi dalla fine, 16’’ per la precisione, la prima vittoria nel Round Scudetto della De Akker. Prova gagliarda per la formazione di Federico Mistrangelo che tiene testa all’Ortigia, quarta forza del campionato, ma alla fine non riesce ad assestare il colpo del definitivo ko e viene raggiunta dai siciliani ad una manciata di secondi dalla fine. Guidata dal solito Luongo, autore di una tripletta e stoccato sempre decisivo, grazie all’eccellente apporto del centroboa italo-argentino Alfonso Pozo, e soprattutto ad un ottima difesa, la De Akker gioca alla pari con i siciliani. Si chiude dunque in crescendo il Round Scudetto dei bolognesi, con la De Akker adesso attesa dal confronto playoff, dal 5° all’8°posto, con Trieste, in programma l’1, l’8 ed eventuale l’11 maggio che potrebbe valere l’accesso alle competizioni europee della prossima stagione.

Altre gare: Palermo-Trieste 8-12, Savona-Pro Recco 6-9. Riposa: Brescia.

Classifica: Pro Recco 57, Savona 46, Brescia 43, Ortigia 37, Palermo 28, Trieste 27, De Akker Team Bologna 18.

f. m.