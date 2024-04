Pallanuoto a1. Ore 15 alla Longo: la De Akker di Mistrangelo ospita l’Ortigia

Ultima sfida del Round Scudetto poi il via ai playoff che potrebbero regalare alla De Akker il primo storico accesso a una competizione europea. La formazione di Federico Mistrangelo torna in vasca oggi alle 15 alla piscina Longo per affrontare l’Ortigia Siracusa.

"I playoff si avvicinano e questa partita è una sorta di prova del nove – conferma Mistrangelo –. Dobbiamo arrivare all’1 maggio con le pile cariche e spero che le tante prestazioni sotto tono di Brescia siano solo un ricordo".

Le altre gare: Palermo-Trieste, Savona-Pro Recco. Riposa: Brescia.

La classifica: Pro Recco 54; Savona 46; Brescia 43; Ortigia 36; Palermo 28; Trieste 24; De Akker 17.