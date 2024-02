Pallanuoto A1: ore 15,30 alla ’Longo’. La De Akker aspetta Palermo. Mistrangelo: "Siamo pronti»

Finalmente la De Akker torna in vasca. A oltre due mesi dall’ultima sfida ufficiale, il decisivo recupero di campionato con il Posillipo del 16 dicembre, la formazione di Federico Mistrangelo torna in vasca per la prima giornata del Round Scudetto affrontando, alla Longo, Palermo alle 15,30. Sfida subito importante per i bolognesi che si sono qualificati settimi al termine della prima fase.

Dopo il bagno di folla di ieri sera al Dall’Ara, Cocchi e compagni giocano. "Abbiamo lavorato molto bene – conferma coach Mistrangelo – abbiamo puntato molto sulla parte fisica visto che quella tattica la svilupperemo a seconda dell’avversario. Con la consapevolezza che dovremo farci trovare al top della condizione al termine di queste gare, per sperare di poter migliorare ancora lo straordinario risultato ottenuto entrando nella poule scudetto. Purtroppo non sono nelle migliori condizioni fisiche Puccio e De Freitas ma conto comunque che siano della partita".

Poi le parole del coach sono per gli avversari. "Palermo è una squadra molto veloce, che riparte con grande frequenza e dovremo cercare di limitarli il più possibile. Aspettiamo davvero che gli appassionati possano venire a seguirci in questa seconda parte perché abbiamo bisogno del calore del nostro pubblico".

Direzione di gara affidata alla coppia composta da Colombo e Pinato.

Le altre gare: Recco-Ortigia, Brescia-Savona. Riposa: Trieste.

Filippo Mazzoni