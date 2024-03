Pallanuoto A1: ore 16,30. Alla Longo la leggenda Pro Recco. E spazio per l’associazione ’Senza barriere’ di Giosuè Fogacci. La De Akker vuole fare la festa ai campioni

Giornata di festa alla piscina Carmen Longo. Alle 16,30 la formazione di Federico Mistrangelo affronta i campionissimi della Pro Recco. Davide contro Golia, ovvero ultima contro prima del Round Scudetto. Sulla carta una sfida già scritta, ma in casa De Akker si è convinti che comunque vada sarà un successo. La sfida contro la Pro Recco ha riportato grande attenzione in una giornata all’insegna di sport e solidarietà. Nel confronto con i campioni d’Italia e di Europa, valida per la quarta giornata del round scudetto, la De Akker dovrà cercare di limitare il passivo viste anche le assenze del bomber Stefano Luongo, e del centroboa Tomas Pozo Alfonso.

"Se volevamo rendere questa partita ancora più difficile, le assenze completano il tutto – sottolinea Mistrangelo –. Dovremo cercare di resistere più possibile, anche se è chiaro che non è questa la partita più importante per la nostra stagione. Nello stesso momento utilizzeremo al meglio anche questo incontro per prepararci ai playoff che sono il nostro primo obiettivo".

L’ingresso delle squadre a bordo vasca sarà accompagnato da una rappresentanza di "Pallanuoto Bologna Senza barriere", la squadra creata dall’associazione #Adoremus ODV, presieduta da Giosuè Fogacci, che ogni domenica alla piscina Vandelli propone gratuitamente un pomeriggio di nuoto e pallanuoto a una quindicina di ragazzi con disabilità neuro psico-motorie. Direzione di gara affidata a Ricciotti e Grillo.

Le altre gare: Trieste-Brescia, Savona-Palermo 13-8. Riposa: Siracusa.

La classifica: Recco 48; Savona 43; Brescia 34, Ortigia 30, Palermo 28, Trieste 24, De Akker Bologna 17.

Filippo Mazzoni