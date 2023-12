Pallanuoto A1: prossima tappa Salerno. Poker di Luongo e Camilleri, ma Savona è più forte. La De Akker vede allontanarsi la poule scudetto

DE AKKER

10

RARI NANTES SAVONA

15

DE AKKER TEAM : Santini, Mengoli, Puccio, Marchetti, Agulha De Freitas, Grossi, Camilleri 4, Milakovic 1, Musolesi, Luongo 4, Cocchi 1, Takeuchi, Pedrielli. All. Mistrangelo.

RARI NANTES SAVONA: Nicosia, Rocchi 1, Patchaliev, Figlioli 2, Vavic 1, Rizzo, Urbinati, Bruni 2, Campopiano 2, Guidi 2, Durdic 4, Erdelyi 1, Da Rold. All. Angelini.

Arbitri: Navarra e Braghini.

Note: parziali 3-4, 2-2, 2-5, 3-4.

La De Akker va ko e vede allontanarsi la Poule scudetto. Preventivabile sconfitta interna per la formazione di Federico Mistrangelo che per due quarti lotta alla pari con Savona, ma poi deve soccombere di fronte alla seconda forza del campionato. La vittoria del Quinto porta adesso la De Akker, anche se con una partita in meno, a 5 i punti di distanza dal settimo posto. Contro Savona non sono bastati i poker personali di Luongo e Camilleri ad evitare il ko. Adesso i bolognesi saranno di scena a Salerno, ospiterà Brescia in attesa di conoscere la gara del recupero con il Posillipo.

Le altre gare: Astra Nuoto Roma-Ortigia 11-16, Quinto-Salerno 12-4, Pro Recco-Catania 18-3, Posillipo-Palermo 8-15, Vis Nova Roma-Brescia 5-13, Camogli-Trieste 5-11.

La classifica: Recco 33, Savona 30, Brescia 24, Palermo 22, Ortigia 21, Trieste 18, Quinto 16, Astra Roma e Posillipo 13, De Akker 11, Catania 9, Salerno 7, Vis Nova 5, Camogli 0.

f. m.