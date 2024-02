Pallanuoto A2 donne: capitan Perna protagonista a Milano. La Rari Nantes sorride

METANOPOLI MILANO

9

RARI NANTES

13

METANOPOLI MILANO: Di Pierro, Furlan, S. Brusa, Di Lernia 3, Repetto 2, Alberti 1, Murer 2, Tosi 1, A. Brusa, Forzisi, Friz, Donadio. All. Del Bianco.

RARI NANTES BOLOGNA: Guidoreni, Toselli 2, Perna 4, Gnassi, Mazzia 1, Lelli, Morselli 1, Lepore 1, Bertocchi, Redaelli 1, Marchetti 2, Toth 1, Buriani. All. Posterivo.

Arbitro: Pagani.

Note: parziali 3-2, 1-2, 1-5, 4-4.

Bel successo esterno per la Rari Nantes che si impone per nella vasca di Milano.

Poker di capitan Veronica Perna (nella foto), doppiette per Toselli e Marchetti e centri personale di Morselli, Lepore, Radaelli, Toth e Mazzia, per una Rari Nantes che tiene bene nei primi due tempi e poi dilaga nella terza frazione di gioco. Parte meglio Milano che si porta avanti 3-1, dopo l’1-1 di Toselli. Morselli, Perna e Radaelli impattano sul 4-4 al cambio di campo, a termine seconda frazione. Nella ripresa un parziale di 0-5 dà definitivamente la sterzata definitiva al match a favore della Rari Nantes. Segnano Marchetti (2 volte), Toselli, Lepore e Toth. Avanti 5-9 le bolognesi non devono che controllare per centrare la vittoria.

L’ultimo quarto è un continuo botta a risposta con le reti di Perna altre 3 volte e di Mazzia che arrotondano il risultato finale. Domenica prossima alle 12.30 la Rari Nantes è attesa dalla sfida di alta classifica con Torino.

Le altre gare: Orobica-Sori 16-12, Torino-Parma 9-8, Brescia-Padova 13-8.

La classifica: Orobica 15, Rari Nantes Bologna 12, Brescia e Torino 10, Sori 6, Milano Metanopoli e Parma 3, Padova 0.

f.m.