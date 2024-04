Pallanuoto a2 donne. La Rari Nantes chiude con Parma. Poi via ai playoff

Ultima sfida di stagione regolare per la Rari Nantes Bologna. Oggi alle 15, alla piscina Sterlino, la formazione di Andrea Posterivo affronta in vasca Parma. Si chiude col derby il campionato di serie A2 femminile di pallanuoto di Veronica Perna e compagne. Dalla prossima settimana la Rari Nantes, già certa del secondo posto, tornerà in vasca per i playoff, in programma con il turno di semifinale dal 28 aprile con gara 1 (5 ed eventualmente 12 maggio le altre due sfide) dove affronterà la terza classificata che si deciderà dallo scontro diretto tra Civitavecchia e Lazio. Prima dei playoff c’è però da chiudere nel migliore dei modi la stagione regolare. "Parma verrà a giocarsi le sue chance per evitare i playout – conferma coach Posterivo –. Mi aspetto una gara molto tesa, dovremmo affrontarla con la dovuta attenzione con un occhio ai playoff". Altre gare: Orobica-Brescia, Padova-Torino, Sori-Milano. Classifica: Orobica 37, Rari 32, Torino 26, Brescia 22, Parma 12, Sori e Milano 10, Padova 3.