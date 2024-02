Pallanuoto A2 donne. La Rari Nantes vuole avvicinarsi al primo posto

Sfida verità per la Rari Nantes. Alle 12,30 la formazione di Andrea Posterivo, allo Sterlino, affronta l’Aquatica Torino. Confronto che vale tanto per la classifica delle due formazioni, con in palio il secondo posto occupato proprio da Veronica Perna e compagne. La Rari Nantes vuole cercare di mantenere la scia della capolista Orobica distanziando al contempo le immediate inseguitrici Brescia, impegnata oggi a Sori, e appunto Torino diretta avversaria quest’oggi. In queste prime cinque giornate le piemontesi si sono imposte col Sori, Milano Metanopoli e Parma, hanno pareggiato, 10-10 a Brescia e, proprio come la Rari Nantes hanno subito l’unica sconfitta stagionale dalla capolista Orobica. Due squadre quindi che finora hanno avuto un percorso molto simile e che quest’oggi si giocano, nella scontro diretto, il ruolo di antagonista alle bergamasche prime della classe.

"Ci troviamo di fronte un avversario tenace, coriaceo e molto temibile – conferma coach Andrea Posterivo –. Il loro campionato fino a ora è stato caratterizzato da partite sempre molto tirate, anche quando hanno perso, segno di una squadra combattiva. Mi aspetto una sfida intensa che vedrà prevalere chi avrà più lucidità nel gestire i momenti decisivi".

Le altre gare: Sori-An Brescia, Padova-Metanopoli Milano, Orobica-Parma.

La classifica: Orobica 15; Rari Nantes Bologna 12; Brescia e Torino 10; Sori 6; Milano Metanopoli e Parma 3; Padova 0.