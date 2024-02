Pallanuoto a2 donne. Lepore e Toth spingono la Rari

RARI NANTES

14

AN BRESCIA

7

RARI NANTES : Galbani, Toselli, Perna 1, Gnassi, Mazzia, Lelli, Morselli 1, Lepore 4, Totolici, Redaelli 1, Marchetti 3, Toth 4, Guidoreni. All. Posterivo.

AN BRESCIA: Fiorese, Al. Bianchi 1, Bovo 3, Manigrasso, Alberici 1, Ag. Bianchi 1, Caramori 1, Ferrini, Usanza, Fruner, Lonardi, Lodrini, Gabusi. All. Alogbo.

Arbitro: Ialeggio.

Note: parziali 3-1, 3-2, 5-2, 3-2.

Prestazione convincente per le ragazze di Andrea Posterivo che nell’anticipo della quarta giornata di campionato una concorrente per le parti alte della classificaa. Sempre in controllo del match le bolognesi hanno trovato qualità in attacco con Toth, Lepore e Marchetti e solidità in difesa. Buon inizio della Rari Nantes che si porta avanti 2-0 con le reti di Lepore e Marchetti. Brescia accorcia con Alberici, ma bolognesi ancora a segno con Redaelli nel finale di prima frazione. Nel secondo parziale Lepore realizza la doppietta personale, Bovo accorcia sul 4-2, ma ancora Morselli e Toth infilano il parziale del 6-2. Inizio di ripresa pirotecnico, segnano Toth, Marchetti e Lepore che permettono alla Rari di allungare.

Le altre gare: Padova-Orobica, Parma-Sori, Torino-Milano.

La classifica: Rari Nantes Bologna e Orobica 9; Brescia 7; Torino 4; Parma, Milano e Sori 3; Padova 0.