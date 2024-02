Pallanuoto a2 donne: ore 14,30 la sfida con le ducali. La Rari Nantes di Posterivo ci prova a Parma

Si chiude con il derby con lo Sport Center, in programma questo pomeriggio alle 14.30, nella vasca della piscina Negri di Parma, il girone di andata della Rari Nantes Bologna. La formazione diretta da Andrea Posterivo è attesa dal confronto con le ducali in quella che è la prima storica sfida tra due formazioni femminili in serie A2. Seconde in classifica, Veronica Perna e compagne sono attese dal confronto, con un Parma che merita di più di quanto non dica l’attuale classifica. "A Parma ci attende una sfida sicuramente insidiosa – conferma coach Posterivo – Rispetto all’anno scorso lo Sport Center è cambiato molto, prendendo elementi di riprovata esperienza con alle spalle campionati di vertice in A1 col Plebiscito Padova, ma non solo. Parma è sicuramente un’ottima squadra lo ha confermato anche nelle partite precedenti, tutte tirate fino alla fine. Per noi sarà così un bel banco di prova. Ovvio speriamo di chiudere nel miglior modo possibile il girone di andata, in ogni caso sono sicuro che domani le ragazze daranno il meglio di loro stesse in vasca". Direzione di gara di Parma – Rari Nantes affidata all’arbitro Natale.

Le altre gare: Torino–Padova, Brescia–Orobica, Milano Metanopoli-Sori.

La classifica: Orobica 18, Rari Nantes Bologna 15, Brescia 13, Torino 10, Sori e Metanopoli 6, Parma 3, Padova 0.