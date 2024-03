Pallanuoto A2 donne. Perna, Lepore e Toth: la Rari parte a razzo

SORI POOL BEACH

8

RARI NANTES BOLOGNA

11

SORI: Oberti, Gallettini 3, Zerbone 1, Barbieri 1, Bartoli, Capurro, C. Congiu, Srra, Novella, Perazzoli 2. Armenante, Deserti 1, Brambilla. All. B. Congiu.

RARI NANTES: Galbani, Toselli 2, Perna 2, Gnassi 1, Mazzia 1, Bertocchi, Morselli, Lepore 2, Totolici, Redaelli, Marchetti 1, Toth 2, Guidoreni. All. Lenzi.

Arbitro: Rogondino.

Note: parziali 0-5, 1-2, 3-3, 4-1.

SORI (Genova)

Sesta vittoria consecutiva per la Rari Nantes che passa anche a Sori, nella vasca all’aperto della società ligure. Partenza a razzo della formazione di Valeria Lenzi (in sostituzione dell’influenzato Andrea Posterivo) che si porta subito avanti 0-7 a meta della seconda frazione di gioco e da lì in poi non deve far altro che amministrare il vantaggio ottenuto.