Pallanuoto A2 donne. Rari Nantes a Sori: la vasca all’aperto è l’incognita

Trasferta ligure per la Rari Nantes impegnata alle 14, alla piscina del Mare di Sori contro il Pool Beach. Nella seconda di ritorno, Veronica Perna e compagne sono attese da un confronto tutt’altro che scontato contro una squadra che già all’andata confermo grandi qualità e con l’incognita di giocare in una piscina all’aperto. Sori è formazione temibile, ma la Rari deve cercare di proseguire nel suo percorso per tallonare da vicino la capolista e imbattuta Orobica, in vista dello scontro diretto in programma sabato allo Sterlino.

"Ci attende una partita che può essere complicata sia per la qualità dell’avversario, sia per il campo all’aperto – conferma coach Andrea Posterivo –. Noi stiamo lavorando tanto, con un richiamo di preparazione e dobbiamo recuperare qualche infortunio".

A Sori sarà una Rari, non al meglio delle condizioni, ma decisa a far valere le proprie qualità che l’hanno fin qui portata a centrare sette vittorie nelle otto sfide fin qui disputate.

Il match sarà diretto da Rogondino.

Le altre gare: Padova-Parma, Brescia-Milano, Orobico-Torino.

La classifica: Orobica 24; Rari Nantes Bologna 21; Torino e Brescia 16; Sori e Milano 7; Parma 3; Padova 0.