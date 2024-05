Pallanuoto A2 femmnile - Vittoria ai rigori in trasferta. Le Rarigirl si prendono la rivincita. Ora la salvezza passa da gara 3

SORI POOL BEACH

10

RARI NANTES FLORENTIA

11

(dopo i rigori)

SORI: Oberti, Gallettini, Zerbone 1, Barbieri, Bartoli, Capurro 3, Congiu, Novella, Cocchiere 1, Perazzoli 2, Puleo, Deserti 1, Armenante.

FLORENTIA: Mancinelli, Capaccioli, Mazzei, Gattini, Gasparri 2, Vittori, Lepore, Mugnai 3, Osti, Merli 2, M. Pantani 1, Dottori, Pantani.

Arbitri: Petrini - Pislariu.

Parziali: 1-2, 2-2, 3-2, 2-2.

Con la squadra femminile della Rari Nantes Florentia domenica prossima scenderà in vasca alla Nannini di Bellariva con l’unico obbiettivo di vincere per non retrocedere. Il setterosa allenato da Alexandra Cotti, infatti, la settimana scorsa fu sconfitto in casa ai rigori in gara-1 delle finali playout contro il Sori ma ieri è andato a segno nella vasca ligure portandosi così sull’1 pari. Domenica prossima, quindi, si giocherà gara-3 che sarà decisiva per entrambe: la vincente guadagnerà la salvezza, l’altra scenderà in B. Anche la partita di Sori si è decisa ai rigori dopo che la Rari nel finale era stata raggiunta sull’8-8 rischiando così di gettare al vento match e stagione. Ha vinto per un solo gol in più (10-11) ribaltando in fotocopia quanto era avvenuto a Firenze.

f.m.