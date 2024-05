Pallanuoto A2: i play off maschili e i play out femminili. Rari, doppio incrocio. Che show alla Nannini

Alla piscina Nannini di Bellariva sarà un fine settimana decisivo per entrambe le formazioni – maschile e femminile – della Rari Nants Florentia pallanuoto che militano entrambe in A2: il Settebello, che da oggi sarà impegnato nei playoff promozione in A1, e il Setterosa che scenderà invece in vasca domani con l’unico obbiettivo di vincere per non retrocedere. Partiamo dagli uomini. La squadra biancorossa allenata da Luca Minetti ha concluso imbattuta il girone nord della regular season con una cavalcata trionfale e una striscia di venti vittorie e due soli pareggi in ventidue partite, 289 gol realizzati e 167 subiti, e la miglior differenza reti di entrambi i gironi.

Oggi, nella prima gara dei playoff, con inizio alle 19,15, i gigliati affronteranno la Lazio, quarta classificata del girone sud. Per la Rari, questo è il terzo tentativo di risalita nel massimo campionato che l’ha vista per moltissimi anni ai vertici: lo scorso anno la promozione sfumò d’un soffio; quest’anno parrebbe invece alla portata di una squadra che ha dominato incantando per qualità, organizzazione e carattere. C’è da aspettarsi però una avversaria ostica visto che anche la Lazio cerca il riscatto dopo la bruciante retrocessione di due anni fa.

Tranne l’infortunato Borghigiani Minetti può contare sull’intero organico a disposizione: col portiere Cicali una sicurezza fra i pali e il capocannoniere Sordini ad affondare gli avversari. Gara-2 è in programma mercoledì 22 a Roma mentre l’eventuale bella si giocherà di nuovo a Firenze sabato 25 maggio. Discorso inverso per la formazione rosa di Alexandra Cotti che domani, con inizio ore 17,45, si giocherà in casa contro il Sori l’ultima chance di permanenza in A2. In gara-1 le fiorentine hanno perso in casa ai rigori, si sono prese però la rivincita, anche questa volta ai rigori, nella vasca ligure. A questo punto: dentro o fuori. Chi vince si salva, chi perde retrocede in B. Il match degli uomini sarà trasmesso in diretta Facebook al link https://www.facebook.com/italia7tv.

Franco Morabito