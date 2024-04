Pallanuoto A2: le ragazze di Posterivo s’impongono sulla Lazio. La Rari Nantes sorride. È suo il primo round

RARI NANTES BOLOGNA

6

LAZIO

5

RARI NANTES BOLOGNA: Galbani, Toselli, Perna, Gnassi, Mazzia 1, Lelli, Morselli 1, Lepore 1, Bertocchi, Redaelli, Marchetti 1, Toth 2, Buriani. All. Posterivo.

LAZIO: Acerbotti, Falso, Vargas, Caltabiano, Boldrini, Imola, Tori 2, Esposito, Rugora 1, Rambaldi, Di Marcantonio 1, Rovetta 1, Di Giulio. All. Spagnoli.

Arbitri: Scarciolla e Bernini.

Note: parziali 1-0, 0-0, 3-4, 2-1.

Partita dalle mille emozioni tra Rari Nantes e Lazio. Gara 1 di semifinale dei playoff di A2 arride alla formazione di Andrea Posterivo brava a tenere a secco l’attacco avversario nei primi due tempi e poi a trovare, dopo un pirotecnico terzo parziale, le energie fisiche e mentali per trovare la vittoria nell’ultima frazione di gioco. Pronti via e la Rari si porta avanti 1-0 con Morselli. Non mancano le occasioni, ma le difese e i portieri hanno spesso e volentieri la meglio sugli attacchi tant’è che all’intervallo di metà partite si va sul 1-0 bolognese. Decisamente diversa la terza frazione di gioco, la Lazio ribalta sull’1-2, la Rari riprende in mano la sfida portandosi sul 4-2 grazie alle reti di Marchetti, Toth e Mazzia, ma facendosi raggiungere sul 4-4. La sfida si decide nell’ultima frazione dove inizialmente la Lazio si riporta avanti 4-5. La reazione di orgoglio delle Rarigirls consente però loro di ribaltare di nuovo la situazione per il definitivo 6-5 grazie alle reti di Lepore e Toth. Domenica 5 maggio alla piscina Le Cupole di Acilia andrà invece in scena gara 2, già decisiva in caso di vittoria della Rari Nantes.

f. m.