Pallanuoto A2: ore 18 alla Longo. President, che rischio

Difficile sfida casalinga per la President che alle 18, alla ripresa del campionato ospita, alla Longo la seconda forza Bogliasco.

Senza Repetto infortunato e con Cojacetto convalescente la formazione diretta da Furio Veronesi proverà a fare lo sgambetto ai rivali liguri conquistandosi importanti punti in chiave salvezza.

Ultima, ma solo a -2 da Carrara e -3 dal Padova, che oggi si trovano per altro l’una di fronte all’altra la President ha davanti a se le ultime 5 sfide decisive per evitare l’ultimo posto in classifica. Le prossime trasferta proprio di Carrara e Padova e le sfide interne con Lavagna e Torino andranno a completare il percorso di Marciano e compagni decisi ad evitare la retrocessione diretta e a giocarsi le proprie chance salvezza dai playout.

Le altre gare: Brescia-Chiavari, Sori-Como, Padova-Carrara, Florentia-Arenzano, Torino-Lavagna.

La classifica: Florentia 49; Bogliasco 41; Brescia 38; Torino e Chiavari 35; Arenzano 24; Lavagna 20; Sori 17; Como 12; Plebiscito Padova 9; Marina di Carrara 8; President Bologna 6.