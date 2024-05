Pallanuoto A2 Play off gara 1. Rari si prende la prima. Lazio senza respiro

RARI NANTES FLORENTIA

12

S.S. LAZIO NUOTO

6

R.N. FLORENTIA: Cicali, Generini, Stocco 2, C. Di Fulvio 2, De Mey 2, Calamai, Turchini, Cardoni 2, Chemeri, Benvenuti 1, Sordini 2, A. Di Fulvio, Gioia, Mancini 1. All. Minetti.

S.S. LAZIO: Piccionetti, Barigelli, Dominici, Giacomone 1, Olivi, Marini, Bucan, Costanzo 1, Leporale, Troiani, Gatto. Nenni 2, Marchetti, Tresa 2. All. Ruffelli.

Arbitri: Brasiliano – Robert.

Parziali: 3-2, 3-0, 5-1, 1-3.

Note - Sup. num.: Florentia 5/12, Lazio 4/11 + 2 rigori.

La corazzata Florentia affonda la Lazio nella prima gara dei playoff per la promozione in A1. Il Settebello biancorosso, primo e imbattuto nella regular season del girone nord del campionato di A2, affrontava alla piscina Nannini di Bellariva la squadra romana, quarta del girone sud. E fra le due non c’è mai stata storia, troppo superiori in ogni reparto i gigliati che, andati in gol dopo 3’ con De Mey e aver subito il sorpasso con due gol di Costanzo e Nenni, hanno letteralmente dominato chiudendo il primo parziale sul 3-2 e il secondo con un netto 3-0 ad opera di Carlo Di Fulvio, Cardoni e Mancini. L’abbuffata è proseguita nel terzo tempo nel quale i laziali sono andati a segno una sola volta contro le cinque dei gigliati. Nel quarto, infine, a risultato ormai acquisito, si è completata la festa che ipoteca un’altra vittoria in gara-2, in programma a Roma mercoledì 22.

L’eventuale bella, comunque, si giocherebbe sabato prossimo ancora una volta alla Nannini. Nella Rari, indisponibile il solo Borghigiani, tutta la squadra si è espressa ai massimi livelli, dando ulteriore prova di una superiorità che quest’anno finora non è mai stata messa in dubbio e che fa guardare con fiducia alle prossime tappe verso il sospirato ritorno in A1. Fra i fiorentini, col portiere Cicali ancora una volta in grande evidenza fra i pali parando un rigore a Barigelli nel secondo tempo e uno a Costanzo nel terzo, da segnalare le doppiette di Stocco, Carlo Di Fulvio, De Mey, Cardoni e Sordini che dimostrano la girandola dell’attacco biancorosso.

f. m.