Pallanuoto A2. Rari d’autorità. Passa a Torino

Nel secondo turno della regular season, la Florentia espugna Torino vincendo 12-10 e mette in cassaforte tre punti pesanti nella corsa ai play off. Un successo difficile ma meritato dei ragazzi di Minetti che dopo due tempi superlativi e un inizio di ripresa da copione, chiuso con un vantaggio di sei reti, subiscono il ritorno dei padroni di casa che sfiorano il pareggio, ma alla fine si arrendono ai sigilli di Andrea Di Fulvio e Niccolò Benvenuti. Tre punti d’oro che in casa Florentia valgono doppio, sia per la classifica che per il morale, essendo il Torino una diretta concorrente nella corsa promozione insieme a Bogliasco e Brescia, anche loro a punteggio pieno dopo due giornate.

Per Minetti una partita dalle due facce che non nasconde gli obiettivi del club: “Non sarà facile per nessuno andare a Torino e fare punti, e noi ci siamo riusciti. Non mi aspettavo un approccio così da parte dei miei ragazzi, quindi il crollo nella seconda parte ci può stare, ma dobbiamo essere più bravi a gestire il vantaggio e non mollare. Contro di noi gli avversari giocheranno sempre al massimo: sulla carta siamo i favoriti quindi padroni del nostro destino".