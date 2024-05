Pallanuoto A2. Rari-Padova, l’ultimo testacoda. Poi scattano i play off promozione

L’ultima giornata della regular season del campionato maschile di A2 propone il confronto fra la Rari Nantes Florentia e il Plebiscito Padova, ovvero la prima della classifica del girone nord con 59 punti contro l’ultima con 9. La partita si gioca alla piscina Nannini di Bellariva con inizio alle 18 e offre al settebello biancorosso la ghiotta occasione di chiudere imbattuto - finora con 19 vittorie e 2 pareggi - la prima parte della stagione e di presentarsi ai playoff con i favori del pronostico per il ritorno in A1 dopo tre anni di assenza.

Luca Minetti, il tecnico della Rari, ancora scottato dalla delusione di un anno fa quando la promozione svanì d’un soffio in una finale turbata dalle polemiche per presunti torti arbitrali, è soddisfatto di questo primo posto ma da qua in avanti ci va cauto, predica i toni bassi, guai a sciupare un giocattolo che finora è stato quasi perfetto, con un organico di livello e un rendimento costante per tutto l’arco del campionato, col miglior attacco e la miglior difesa dell’intero girone.

All’andata, in casa del Plebiscito, finì 14-7 per i fiorentini che oggi vorranno addirittura migliorarsi per chiudere in bellezza davanti al proprio pubblico. I playoff prenderanno il via sabato 18 maggio per concludersi l’8 giugno. Saranno promosse le vincenti delle sfide incrociate fra le prime quattro dei due gironi (nord e sud).

f.m.