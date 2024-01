Pallanuoto a2. Rari punta la decima. Arriva il Lavagna

La pallanuoto maschile della Rari Nantes Florentia continua a vincere e a far sognare una piazza che invoca da tempo il ritorno in A1. Archiviata la nona vittoria (su nove) nel girone nord del campionato di A2 e il primo posto solitario in classifica, la Rari scenderà in vasca oggi alle 18 alla piscina Nannini di Bellariva per affrontare il Lavagna 90 che occupa il sesto posto a -14 dai biancorossi. Sulla carta è una gara più che abbordabile, finora il sette di Luca Minetti ha sbagliato poco o niente, ha il miglior attacco (113 gol) e la migliore difesa (68) dell’intero girone, ma ciò che è ancora più importante ha saputo tenere la concentrazione sempre ai più alti livelli. Il suo obiettivo odierno, quindi, è quello di timbrare il "dieci" anche per tenere a distanza il Bogliasco, l’avversario più temibile nella corsa alla promozione, attualmente secondo con un distacco di 5 punti. Eccetto l’indisponibile portiere Cicali, tutti gli altri sono a disposizione.

Il match verrà trasmesso in diretta al link https://www.youtube.com/@rarinantesflorentia5111. Turno proibitivo invece, per la squadra femminile di Cotti, che milita nel girone sud della A2, impegnata invece domani con inizio alle ore 12 a Santa Maria Capua Vetere contro la capolista Volturno: squadra allestita proprio per puntare alla A1; quella biancorossa, invece, reduce da due sconfitte con 17 gol realizzati e 28 subiti, è ancora una squadra giovane, con atlete di buone prospettive, ma che deve ancora crescere e fare esperienza.

f. m.