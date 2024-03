Pallanuoto a2. Rari rullo compressore. Travolto anche Como

R.N. FLORENTIA

19

COMO NUOTO RECOARO

3

R.N. FLORENTIA: Cicali, Borghigiani 3, Stocco 2, C. Di Fulvio 1, T. De Mey 2, Calamai 2, Turchini, Cardoni 2, Chemeri 2, Benvenuti 1, Sordini 3, A. Di Fulvio, Gioia, Mancini 1. All. Minetti

COMO NUOTO RECOARO: Viola, Sala, Bet, Vasco, Bianchi, Fornara, Beretta 1, Bertotto, Pisoni, Pellegatta 2, Bini, Fusi, Pasetti, Fontana. All. Z. Predrag

Arbitri: Savino – Rogondino

Parziali: 3-1, 5-1, 5-1, 6-0

Note – Sup. num.: Florentia 4/8 + 6 rigori, Como 0/2. Usciti per limite di falli Beretta (C) nel secondo tempo; Bini (C) nel terzo; Fornara (C) nel quarto. Viola (C) para un rigore a De Mey (F) nel secondo tempo.

FIRENZE - Rari Nantes Florentia, una superiorità devastante. Nella sedicesima giornata del girone nord del campionato di A/2 conquista la vittoria numero 16 dominando il Como, subissandolo di reti e chiudendo in trionfo alla piscina Nannini di Bellariva perché questa vittoria dà alla squadra di Luca Minetti la certezza matematica dell’accesso ai play-off promozione. Contro il Como non c’è stata assolutamente partita, la formazione biancorossa l’ha fatta sua già nei primi minuti quando Sordini trasformava un rigore e bissava poco dopo con un diagonale. La terza rete della Rari era opera di Chemeri che riallungava le distanze dopo il gol del comasco Beretta. Secondo e terzo tempo ancora meglio, le bordate offensive dei biancorossi frantumavano la debole resistenza del Como con attacchi a raffica e una saracinesca in porta come Cicali.

Per il Settebello gigliato un’autentica apoteosi, una macchina perfetta che non conosce limiti. Il quarto parziale si è concluso con un punteggio tennistico, il classico cappotto: 6-0 e tutti a casa in attesa del prossimo impegno a Chiavari. "I ragazzi sono stati eccezionali – le parole del tecnico Minetti – ogni volta che scendono in acqua lo fanno come se fosse una finale. Siamo contenti della matematica certezza dei play off ma non possiamo, né dobbiamo abbassare la guardia perché per meritarci la promozione dobbiamo continuare a giocare come abbiamo fatto fino a oggi".

f. m.