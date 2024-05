"Pallanuoto: Azzurra campione toscana U18, trionfo a Prato nella finalissima"

I pallanuotisti dell’Azzurra si sono laureati campioni toscani U18. Questo il verdetto emesso dalla fase finale del torneo, che si è svolta pochi giorni fa proprio presso la piscina Colzi – Martini. E’ stato infatti proprio l’impianto di via Roma ad ospitare le fasi finali del campionato toscano "eccellenza" di pallanuoto. Un percorso netto, quello del team guidato dai tecnici Santini, Facchini e Bonechi, iniziato dalla semifinale vinta per 9-6 contro Firenze Pallanuoto. Un risultato che ha consentito alla squadra di accedere alla finalissima che metteva in palio il titolo, giocandosela contro il Club Nautico Marina di Carrara che aveva eliminato l’Olimpia Colle Val d’Elsa.

E gli atleti pratesi hanno prevalso all’ultimo atto, al termine di un incontro particolarmente combattuto: il 14-13 maturato alla fine della partita ha incoronato i padroni di casa del presidente Alessandro Bartolozzi, che possono quindi festeggiare il traguardo raggiunto. E incassare i complimenti del tecnico Daniele Santini, che non ha nascosto la soddisfazione per il risultato finale e per il rendimento della formazione pratese.

"Per prima cosa faccio i complimenti a tutte le squadre che hanno partecipato alla "final four" e a tutte le persone che hanno reso la piscina Colzi - Martini bellissima – il suo commento – ringrazio poi il pubblico, i dirigenti e il presidente Bartolozzi. Le cose da dire sarebbero tante – chiude il tecnico Santini – ma voglio godermi la felicità di un gruppo ha dimostrato di essere una squadra, che ci ha creduto e ha lottato fino a vincere".

Giovanni Fiorentino