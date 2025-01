Pallanuoto b maschile: il protagonista di giornata e’ stato spadafora con 5 reti. Poker Rari Nantes: i ragazzi di Viola battono anche la Mestrina

La Rari Nantes cala il poker. Quarto successo in cinque sfide giocate per la formazione di Antonio Viola che si conferma matricola terribile nella serie B maschile di pallanuoto. Francesco Sgobbi e compagni battono infatti la Mestrina e raggiungo al terzo posto il Vicenza, avversario sabato prossimo. Con la Mestrina non c’è mai stata sfida; guidati da un eccellente Riccardo Spadafora in attacco 5 reti e sapiente regia per lui, i bolognesi hanno sempre tenuto le redini dell’incontro allungando definitivamente nella quarta ed ultima frazione di gioco. Da sottolineare l’ennesimo esordio in B per il giovanissimi del vivaio Rari. Stavolta è toccato a Lorenzo Daidone, ottimo protagonista nei frangenti in cui coach Viola lo ha gettato in vasca.

Le altre gare: Padova-Verona 9-3, Torino-Vicenza 10-9, Bergamo-Dalmine 8-6, Monza-Milano 9-8.

La classifica: Torino e Monza 15, Rari Nantes Bologna e Vicenza 12, Bergamo 9, Padova 6, Onda Blu Dalmine e Cus Geas Milano 3, Verona e Mestrina Nuoto 0.