Pallanuoto. Barbato Vela ko, è il primo stagionale

La Barbato Vela Ancona incappa nella prima sconfitta stagionale, dopo quattro successi consecutivi stavolta si arrende alla Bricobros Arechi al Passetto per 8-9. Come in altre circostanze, specialmente fuori casa, i dorici erano stati premiati nei secondi finali del match, ma stavolta è stata proprio la coda della partita a consegnare ai salernitani i tre punti. Buona a tratti la prova della Barbato Vela Ancona, che parte bene ma che poi subisce la rimonta dell’Arechi. Dorici che alla luce dei risultati del weekend scivolano al secondo posto in classifica dietro all’Auditore Crotone, prossimo avversario in Calabria.

Questa la formazione dei padroni di casa: G. Firmani, M. Zhardan 2, F. Baldinelli 2, S. Pantaloni, G. Baldinelli, F. Alessandrelli, M. Milletti 1, N. Breccia, T. Milletti 1, D. Bartolucci 2, G. Sabatini, R. Pieroni, G. Pecoraro, L. Gara.