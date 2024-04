Pallanuoto, bene anche i giovanissimi. Codigoro Swim Project al secondo posto

Periodo positivo per i pallanuotisti di tutte le categorie della codigorese Swim Project. Sabato scorso a Vicenza, nella prima giornata di ritorno del campionato Promozione Triveneto, è finita in parità con il punteggio di 9-9. Partita dunque difficile, anche se al giro di boa del campionato, Codigoro si trova al secondo posto. Dopo uno svantaggio iniziale sul 4-0 la compagine di mister Vecchiatini ha saputo prendere le misure e conquistare un pareggio che sa quasi di vittoria per come come si stava mettendo la gara, proprio perché ottenuto dopo una lunga e costante rimonta senza mai mollare.

La prossima gara sabato 4 maggio alle 19 contro il Piove di Sacco che veleggia al penultimo posto, quindi sulla carta alla portata della Swim Project. Sempre sabato gloria anche per i piccoli di Acquagoal categoria Under 12, a Ravenna per una partita amichevole, finita sul punteggio di 19-7, dove ha segnato il suo primo gol Tamoni, il più giovane del gruppo, di sette anni. Gruppo Acquagoal reduce dal torneo di Bondeno, dove hanno affrontato i pari età di Abano, Bondeno, Ozzano e Rovigo classificandosi, dopo 8 partite, al terzo posto, prossimo appuntamento per i piccoli di Codigoro, il 12 maggio a Codigoro per il torneo Memorial Mattia Tugnoli. Domenica scorsa, penultima gara di campionato Triveneto Ragazzi, girone C, partita giocata in casa, nella piscina di Codigoro, contro Gabbiano Nuoto. Partita solida per i giovani pallanuotisti, di fronte ai propri tifosi. Primo tempo dove Codigoro sfrutta al meglio tutte le occasioni, 11-0 è il primo parziale, e ben 5 goal per il capitano Pavanati.

Secondo tempo con qualche cambio per mister Matteo Armari, che cambia assetto alla propria squadra, 3-0 il parziale, con in goal ancora Pavanati e due centri di Buzzi. Sul punteggio di 14-0, spazio i giovani pallanuotisti, fino al termine col punteggio di 18-4 per Swim Project. Domenica 5 maggio a Codigoro ultima giornata contro la capolista Preganziol di Treviso.

c.c.