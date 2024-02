Pallanuoto. Campionato Senior c’è Siena-Livorno. Derby tra under 14

Sarà la sfida Pallanuoto Siena Uisp-Zeri Nantes Livorno, oggi pomeriggio alle 15 a Lucca, a dare il via al campionato Senior di pallanuoto, tra quelli organizzati da Uisp. Sulle lastre andrà invece in scena il concentramento del campionato Under 14 con il tanto atteso derby Siena Bianco-Siena Nero. Per i senior si tratta di un rientro nel campionato regionale Uisp, dopo aver disputato, la scorsa stagione, il campionato toscano Promozione Fin. Siena si presenta con una formazione piuttosto giovane, formata per la maggior parte da giocatori del vivaio senese, ai quali si sono aggiunti Francesco Iorio, un trascorso nella Serie C e nella Promozione romana - a Siena per lavoro - e Niccolò Desiderio, proveniente dalla Bolzano Nuoto, a Siena per motivi di studio. L’allenatore Marco Mancini e il vice Antonio Burroni non potranno contare su Filippo Marzucchi, infortunato, e Matteo Ierardi, squalificato. Assenti anche Diego Baldi e Pietro Cappelli. In contemporanea a Siena partiranno le gare previste dalla seconda giornata di campionato U14 Uisp regionale. L’incontro clou, l’attesissimo derby tra Siena Bianco e Siena Nero, alle 18. Sia la partita dei Senior che il derby saranno trasmessi su youtube.com/ @pallanuotosiena/strea ms.