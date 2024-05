Pallanuoto. Coopernuoto a Fermo, è missione salvezza

Ancora un turno complicato per le squadre modenesi di Serie C pallanuoto maschile: per tutte impegni complicati sulla strada verso una salvezza che al momento riguarda solo la Coopernuoto Carpi, peraltro reduce da una severa lezione contro la corazzata RN Bologna. La squadra di Max Caprara è l’unica modenese in trasferta nel turno, nell’impianto di un Fermo Pallanuoto poco disponibile ai regali. In casa le squadre che lottano per salvarsi, ma se l’Onda Blu Formigine prova probabilmente l’ultimo assalto al treno salvezza ospitando la RN Trento alle 20. Alla Piscina Meleto di Reggio Emilia, molto più complicato è il compito del Penta Modena, in crisi con una sola vittoria nelle ultime nove partite, che riceve alla Piscina Dogali la seconda della classe Jesina Pallanuoto, che spera in ripescaggi.

m.c.