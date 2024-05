PALLANUOTO. Delusione di rigore per la De Akker. Nella lotteria dei tiri la prima va a Genova

DE AKKER TEAM

16

IREN GENOVA

17

(dopo rigori)

DE AKKER TEAM : Santini, Marchetti, Puccio 1, Mengoli, Agulha De Freitas 2, Grossi, Camilleri 4, Milakovic 1, Alfonso Pozo, Luongo 2, Cocchi, De Simon 1, Pederielli, Takeuchi. All. Mistrangelo.

IREN GENOVA QUINTO: Massaro, N. Gambacciani, Di Somma, Villa 1, Molina Rios, Ravina 4, Fracas 3, Nora, Veklyuk, Panerai, Pianezza, J. Gambacciani 3, Spoli, Massa. All. Bittarello.

Arbitri: Nicolosi e Zedda.

Note: parziali 1-4, 5-3, 3-3, 2-1.

Gara 1 va al Quinto ai rigori ad oltranza. La formazione ligure si impone nella prima sfida della finale 5-6 posto, passando alla Longo di fronte ad una De Akker che parte male, ha il merito di crederci fino alla fine, ma deve poi cedere dai 5 metri agli avversari. Fatali i due errori di Luongo sia nei primi cinque tiri che in quelli ad oltranza dove il ligure Nora (anche per lui errore nel primo tiro) mette a segno quello decisivo. La sfida allo "Stadione" è stata bella, avvincente, in bilico dall’inizio alla fine. Domani alle 18 a Genova, Edo Cocchi e compagni avranno l’occasione di vendicare la sconfitta e portare la serie alla eventuale bella, in programma mercoledì prossimo di nuovo a Bologna. "E’ stata una partita molto equilibrata – ha confermato Riccardo De Simon – Alla fine i rigori sono una lotteria e dunque è chiaro che a Genova è possibile ribaltare il risultato. Peccato per una partenza a rallentatore e per non aver sfruttato l’ultima azione d’attacco con la superiorità numerica. Per il resto dobbiamo cercare di sfruttare meglio le superiorità, ma si è trattato, comunque di una buona partita"

Filippo Mazzoni