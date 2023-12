Pallanuoto: domani. Carica De Akker: si ripete il big match

Due tempi e mezzo per decidere il proprio destino. Si avvicina la sfida delle sfide, il confronto che vale una stagione per la De Akker. Domani alle 16.30 alla piscina Longo la formazione di Federico Mistrangelo scenderà in vasca per la ripetizione del confronto con il Posillipo dell’8 novembre. La vittoria dei napoletani per 9-10 era infatti stata macchiate da un palese errore arbitrale, confermato dallo stesso direttore di gara Carmignani. Ecco così che il giudice sportivo ha chiesto la ripetizione del confronto riprendendo da metà del secondo tempo sul punteggio di 3-2