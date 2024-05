Pallanuoto. Doppia sfida per Siena a Colle Val d’Elsa. Gli under 19 di Mancini piegano Lucca. La prima squadra sfiora il colpaccio

Doppia sfida a Colle Val d’Elsa per la Pallanuoto Siena Uisp: gli Under 19 di coach Mancini hanno battuto il Lucca con un eloquente 18-9 (parziali 3-7, 3-5, 2-5, 1-1), consolidando il secondo posto. La prima squadra, invece, ha sfiorato il colpaccio contro il Valdarno: la partita è terminata con un rocambolesco 10-9 (parziali 2-3, 4-3, 2-0, 2-3). A Pontassieve il Siena Bianco Under 12, pur sconfitto dal Torre Pontassieve B, ha offerto una prestazione solida: è finita 14-7 (parziali: 5-1, 2-3, 5-1, 2-2). Il Siena Nero ha superato agevolmente il Dd Sporting Camaiore con un netto 9-6 (parziali: 4-1, 2-1, 0-1, 3-3). Per gli Under 19 l’incontro è iniziato con il Lucca in attacco: dopo soli due minuti, due gol. Tuttavia la reazione dei bianconeri è stata immediata: 7-3. Nei restanti tre tempi l’incontro è stato a senso unico. "Consueta brillantissima prestazione – ha commentato Mancini – ma abbiamo sprecato troppe situazioni favorevoli. Buone le prove individuali dei più giovani". La prima squadra ha combattuto fino all’ultimo secondo: sulle capacità tecniche dei senesi ha prevalso la maggiore esperienza di alcuni elementi del Valdarno. Il Siena è partito forte ed è passato in vantaggio dopo appena 30’’. Nei primi due tempi è stato in costante attacco, ma gli avversari, oltre a segnare tre bei gol dalla distanza, hanno approfittato di tre rigori discutibili (6-6). Cruciale il terzo tempo. "Peccato per il risultato, la prestazione è stata buona – ha detto l’allenatore Mancini – l’avversario era molto più esperto, ma gli abbiamo tenuto testa". "La squadra è stata sempre in partita – ha aggiunto il dirigente Lorenzo Santi –, siamo stati penalizzati dalla mancanza di gol nel terzo periodo". Se per il Siena Bianco Under 12 (nella foto) la gara ha avuto un andamento altalenante e, nonostante l’impegno sia arrivato un ko, per il Siena Nero, la sfida è stata impegnativa: i bianconeri hanno dominato nei primi due quarti, negli altri due il Camaiore ha lottato, invano, per ridurre il divario. "Per le nostre due squadre, dico con orgoglio, ogni partita è stata un’opportunità per crescere. A Pontassieve si sono visti impegno dedizione – ha affermato Mister Francesco Sarri –. Ognuno ha dato il suo contributo. Gratificante vedere i progressi individuali dei giocatori, che hanno portato al successo del gruppo". "Nell’ultimo concentramento i nostri Under 12 hanno dimostrato la solita grinta e determinazione – le parole della dirigente Monica Vegni –. Sono estremamente soddisfatta del progresso e dell’impegno dei ragazzi che sono migliorati e cresciuti: guardiamo al futuro con ottimismo. Grazie a Francesco Sarri per aver guidato il gruppo con competenza e dedizione, a tutti i ragazzi per l’impegno e alla Pallanuoto Siena per il sostegno".