Pallanuoto. Esame di maturità superato: Ferrara batte Cesena

Quella con Cesena era una vera prova di maturità: la Pallanuoto Ferrara, dimenticandosi le fatiche del match d’andata, mette in campo sostanza e concretezza, mantenendo la giusta lucidità nel corso di tutti e 4 i tempi. Alla sirena conclusiva il tabellone recita 10-6 in favore dei padroni di casa, specchio di una partita sostanzialmente condotta dall’inizio alla fine dalla truppa di Antonio Pastore contro un avversario ostico, coriaceo, al quale va dato il merito di non aver mai mollato la presa sulla partita. La partenza sorride a Cesena: prima azione di gioco, primo gol fulmineo da parte di Mazzanti, che con una beduina butta in rete lo 0-1. Nessun dramma tra gli estensi, che si fidano del braccio caldo di Lelli: il bolognese sigla due gol in fotocopia che permettono ai padroni di casa di chiudere il primo parziale in vantaggio 2-1. Ferrara prova a fuggire, sfruttando ancora la verve offensiva di Lelli (già tripletta a metà partita) sostenuto da Fontana e Ravalli, ma i ragazzi di Cesena approfittano di un tiro all’ultimo secondo che beffa la difesa ferrarese, fino a quel momento praticamente perfetta. Al cambio campo Ferrara resta ordinata, non si adagia sugli allori nemmeno quando raggiunge il 6-2 grazie alla bomba di Magri da perimetro. Cesena prova a restare in scia, ma ci pensa Fontana a sedare gli animi ospiti. Il gol più pesante dell’incontro in casa Pallanuoto Ferrara arriva nel quarto tempo: Zanella approfitta di un rimpallo e mette in porta il +5 che blinda

il risultato.