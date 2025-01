Pallanuoto. Esordio vittorioso per la formazione senese Under 14. Travolta Torre Blu di Pontassieve. Risultato finale 18-1

Esordio vittorioso per la formazione Under 14 della Pallanuoto Siena Uisp nel campionato Under 14: travolta la Torre Blu di Pontassieve 18-1 (7-0, 8-0, 2-1, 1-0 i parziali). A Cascina si è vista una squadra compatta, preparata e determinata, pronta a proseguire a testa alta il lungo percorso che l’attende. Guidati dalla panchina da Matteo Ianniello, affiancato per l’occasione dal vice Manuele Butini, i bianconeri hanno dominato i primi due quarti, per poi concludere la gara, con il risultato ormai al sicuro, a un ritmo più contenuto. Strano si è distinto con 5 gol, seguito da Manganelli con 4, Damiani con 3, Sabaly e Scarpelli con 2 ciascuno e, infine, Romeo e Pieri con 1 rete a testa.

"Buona la prima – ha commentato il dirigente Davide Damiani –. La squadra ha giocato in maniera eccellente nei primi due tempi, dimostrando velocità in attacco e solidità in difesa. Nella terza e quarta frazione ha gestito il vantaggio, mantenendo il controllo senza difficoltà". Prossimo appuntamento domenica a Pontassieve, contro il Gesport Cascina, in un match che si preannuncia combattuto.

Domenica amara, invece, per la Juniores del Siena Nuoto, che a Firenze, in occasione della terza giornata di campionato B Fin Toscana, è stata sconfitta dal Pontassieve 21-3, in una gara complicata e condotta fin dai primi minuti dagli avversari. I parziali parlano chiaro: 5-0, 3-1, 7-2, 6-0. Ad andare a segno per i senesi sono stati Tomaselli, autore di una rete, e Calvellini, che ha messo a segno una doppietta. Allenatore Pietro Cappelli, vice Edoardo Santi. "È stata una partita difficile, ma il gruppo ha mostrato grande determinazione e volontà di lottare fino all’ultimo" ha sottolineato il dirigente Francesco Marzucchi. La Juniores avrà la possibilità di riscattarsi sabato 9 febbraio, quando affronterà il Csi Pisa in un incontro importante per rilanciare le proprie ambizioni.