Pallanuoto femminile: le ragazze di Pace centrano la finale playoff. Cosma Vela Ancona, il sogno A1 può continuare

Aquatica Torino

8

Cosma Vela Ancona

9

AQUATICA : Vitale, Telypko, Catto 2, Llacja, Mini, Crepaldi, D’Amico, Brusco 2, Fasolo, Cavallini 3, Barbero 1, Cappello C., Liardo. All. Altamura.

COSMA VELA ANCONA: Andreoni, Consolani, Campitelli, Monterubbianesi 2, Manini, Kiss, Bartocci, Olivieri, Dametto 1, Bersacchia 1, Altamura 3, Quattrini 2. All. Pace.

Arbitri: Pusineri e Visconti.

Note: parziali: 1-1, 3-4, 1-3, 3-1; sup. num. Torino 4/12 + 1 rigore. Vela 1/9 + 2 rigori.

Per il secondo anno consecutivo la Cosma Vela Ancona centra la finale playoff per l’accesso all’A1: le doriche vincono gara2 a Torino contro l’Aquatica e accedono alla serie finale che comincerà domenica 19 maggio a Bergamo e proseguirà domenica 26 a Senigallia, con eventuale bella di nuovo a Bergamo domenica 2 giugno. Lo scorso anno le doriche si arresero solo in gara3 a Genova contro la Locatelli. A Torino le cosmiche centrano la vittoria numero 200 della storia della prima squadra femminile della Vela Ancona ed è un successo che matura nel secondo e terzo tempo, dopo un primo parziale equilibrato e grazie a un break che porta le ragazze di coach Pace a toccare il +4 in apertura di quarto tempo sul 5-9, prima di subire la parziale rimonta delle torinesi. Alla fine è festa grande: "È stata una partita che ci siamo un po’ complicati nel finale – commenta Milko Pace –, dopo che siamo stati anche sopra di 4, un po’ per colpa nostra, un po’ per un paio di fischi che non ho ben capito. Un finale difficile ma questi sono i playoff. Nelle due partite abbiamo dimostrato di meritare questa finale che volevamo e alla quale approdiamo per il secondo anno di seguito. Complimenti alle ragazze e un plauso al nostro pubblico, numeroso anche a Torino".

g. p.