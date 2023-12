Pallanuoto. Ferrara a punteggio pieno, espugna Cesena

Non c’è due senza tre: la Pallanuoto Ferrara saluta il 2023 con una bellissima vittoria sul difficile campo di Cesena, dove dopo 40’ di battaglia gli estensi sono riusciti a mantenere saldi i nervi contro la preparata squadra allenata dall’intramontabile Diego Sesena. 8-13 il risultato finale, quasi bugiardo per quello che è stato l’andamento della partita: gli ospiti, infatti, si sono trovati anche in svantaggio di 3 reti e si sono presentati all’ultima pausa sul -1. Solo il carattere mostrato nell’ultimo tempo e la qualità di gioco espressa dalle solite bocche da fuoco della squadra (5 gol per Lelli, tris di Tiozzo, doppiette per Fontana e Ravalli, una rete per Di Martino) ha permesso ai ferraresi di uscire dalla vasca soddisfatti e soprattutto imbattuti. La premiata ditta siciliana Di Martino-Fontana sblocca Ferrara, ma i padroni di casa rispondono prontamente con Urbini in superiorità numerica. Nel terzo parziale gli estensi si ricompongono, sfruttano la verve offensiva del duo micidiale Lelli-Tiozzo e riescono quasi interamente a ricucire lo strappo cesenate, portando la propria squadra sull’8-7 a fine tempo. L’ultima frazione si trasforma in un monologo ferrarese: i ragazzi di Pastore, spinti dall’orgoglio e la voglia di dare continuità alle ultime belle prestazioni, ingranano la sesta e con un parziale monstre di 6-0 ribaltano completamente una partita combattuta con l’inerzia a favore dei padroni di casa. Finisce 8-13, terza vittoria in 3 gare per Ferrara.