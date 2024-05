Pallanuoto giovanile. Waterpolo Forlì, l’Under 15 vola alle finali Uisp con un’ultima sonante affermazione in casa

Vittoria schiacciante della formazione Under 15 della Waterpolo Forlì 12-5 sul Dream Sport Occhiobello, alla piscina comunale di via Turati, nell’ultima giornata del campionato regionale Uisp di categoria e in vista delle finali. La giovane squadra, che nella prima fase del campionato aveva pareggiato 9-9 in casa della formazione veneta, alla fine domina grazie alle performance di tutti e a schemi di gioco ben riusciti.

Già avanti 3-1 dopo il primo periodo, nel secondo i romagnoli non solo raddoppiano le proprie reti, ma grazie a un pressing alto, chiudono ogni possibilità di realizzazione agli avversari: 6-1. Nel terzo quarto la squadra rallenta un po’ ed è 8-3, poi nell’ultimo periodo segna altre quattro marcature e finisce 12-5. Miglior marcatore è il centro boa Marcello Cicerone, con 5 gol; a seguire Elia Corso e Gabriele Sciarra con 2 a testa. Infine Paolo Graziani, Samuel Nori e Martin Olivi, ciascuno con uno.

L’ultimo impegno della stagione, per gli Under 15 della Waterpolo Forlì, saranno quindi le finali regionali del torneo Uisp, che si disputeranno sabato 8 giugno a Bologna, alla piscina ‘Carmen Longo’ adiacente lo stadio Dall’Ara.

u. b.