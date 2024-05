Pallanuoto. Gli Under 19 senesi piegano la resistenza del Valdarno. L’allenatore Mancini: "Avversario ostico, bravi i ragazzi»

Vittoria per gli U19 (nella foto) della Pallanuoto Siena Uisp nella partita contro il Valdarno, conclusasi 16-11 (parziali 3-4, 5-1, 4-5, 4-1). La gara è iniziata con il Siena in attacco e la rete, dopo 20’’ di Tomaselli. La squadra ha poi reagito agli attacchi del Valdarno in modo deciso, nonostante qualche disattenzione in difesa. "Bravi i ragazzi che hanno centrato una vittoria importante contro una squadra ostica – il commento dell’allenatore Mancini –. Buona la fase di attacco espressa e grande sicurezza sulle scelte finali in superiorità numerica. Dobbiamo rivedere qualcosa in difesa, la scarsa aggressività in alcune occasioni è costata qualche gol". A Livorno il Siena Nero U14 ha trionfato e si è avvicinato ai play off: la sfida è terminata 3-17 (parziali: 1-5, 1-2, 0-8, 1-2). I senesi hanno dominato fin dai primi minuti. Dopo 50’’, Bossini ha segnato il primo gol, infondendo fiducia nella squadra. Il secondo quarto, sebbene a un ritmo più lento, è stato gestito senza difficoltà. Nel terzo, il Siena Nero ha approfittato del calo fisico degli avversari e anche nell’ultimo la squadra ha continuato a dominare. Da evidenziare gli 11 gol di Bossini e il primo di Lenne. "Tutti i ragazzi sono stati protagonisti – ha commentato il dirigente Davide Damiani –. E’ stata una buona partita che ci fa sperare nei play off. Ora l’ultima e decisiva partita contro Camaiore". Il Siena Bianco, nell’ultima gara di campionato, ha perso con il Torre Pontassieve 20-2 (parziali: 7-0, 4-1, 7-0, 2-1). Gli avversari hanno dominato il primo quarto, poi i senesi hanno migliorato la performance nel secondo, con un gol di Scarpelli. Il terzo quarto è stato appannaggio del Pontassieve. Nel quarto tempo il gol di Pianigiani. "L’importante è che i ragazzi abbiano fatto esperienza – ha affermato mister Ianniello –, per i piccoli è stato importante capire il gioco in una categoria superiore, quella degli Under 14. Sono contento dell’impegno e della perseveranza che ci hanno messo".