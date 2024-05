Pallanuoto. I granchi si inabissano. Lacrime con Imperia

L’ennesima metamorfosi in negativo costa la partecipazione ai playout. Un amaro capolinea decretato dalla sconfitta casalinga per 10 a 8 con la Rari Nantes Imperia. Un colpo basso per il Nuoto Club Monza, che nella passata stagione era arrivato vicino alla promozione in A2. In questa annata, invece, i “granchi“ hanno puntualmente pagato l’incapacità di chiudere gli incontri nei momenti decisivi. Il settebello biancorosso, convincente in avvio di partita, verso la conclusione della sfida finiva inesorabilmente con l’inabissarsi. "In pratica - commenta il vice allenatore Fabio Frison – è come trovarsi di fronte dottor Jekyll e Mr. Hyde. C’è, ovviamente, qualcosa che non va". Monza si era trovata pure in vantaggio per 6 a 2. La stop interno nel penultimo appuntamento della stagione regolare ha, di fatto, eliminato ogni possibilità di salvezza diretta. Monza, terz’ultima con 21 punti, potrebbe teoricamente ancora agganciare la Pallanuoto Bergamo, posizionata a quota 24. In caso di arrivo a pari punti, la squadra biancorossa avrebbe la meglio nei confronti per la differenza reti negli scontri diretti. Ma l’operazione non è plausibile sul piano pratico. Perché oggi il Ncm dovrebbe superare in trasferta a Milano (ore 17.30, Piscina Cozzi) la vicecapolista Metanopoli. Un’impresa complicata per una squadra vittoriosa solo una volta negli ultimi sei turni, e per di più ai danni di Novara, ultimissima con 0 punti. E proprio con la maglia nera novarese la Pallanuoto Bergamo chiuderà la stagione regolare. L’ipotesi di un eventuale colpo di coda piemontese, dunque, appare molto fragile. Un altro ottimo motivo per iniziare a pensare ai playout, previsti il 18-25 giugno e il 1° giugno. Perugia, per ora, sembra l’avversaria più probabile.