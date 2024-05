PALLANUOTO. I playoff partono in salita per Tabani

Chiara Tabani ha messo a segno una rete, ma la sua marcatura non è bastata per consentire all’Ekipe Orizzonte di vincere "gara 1" davanti al proprio pubblico: Padova ha vinto 9-8. E la quasi trentenne pratese sarà chiamata a dare il 110% insieme alle compagne, per evitare di veder sfumare lo Scudetto. E’ l’esito del primo atto dei playoff, andato in archivio proprio due giorni fa. Chiara, approdata in Sicilia la scorsa estate dopo aver più volte sfiorato il tricolore con la Sis Roma, sogna di vincerlo per la prima volta. Può sembrare un paradosso, ma nonostante i numerosi successi conseguiti in carriera, la pallanotista di Prato non è mai riuscita a vincere il campionato italiano. Non tutto è perduto, ad ogni modo: Chiara e socie dovranno innanzitutto battere le padovane, in "gara 2" che si terrà domani alle 18,45. E solo in questo caso avranno la possibilità di rimettere tutto in gioco e tentare il sorpasso in "gara 3", eventualmente fissata per giovedì prossimo. All’orizzonte si profilano le Olimpiadi di Parigi e Tabani sarà una delle giocatrici di punta dell’Italia. Ma in Francia, vuole arrivare da campionessa d’Italia in carica.