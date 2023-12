Pallanuoto: i ragazzi di Mistrangelo festeggiano con un 7 a 6. De Akker, il successo con Posillipo vale doppio: pass per la poule scudetto e permanenza in A1

DE AKKER

7

CIRCOLO NAUTICO

6

6 DE AKKER : Santini, Mengoli, Puccio 1, Marchetti, Agulha De Freitas 1, Grossi, Camilleri 3, Milakovic, Alfonso Pozo, Luongo 1, Cocchi 1, Musolesi, Pederielli, Takeuchi. All. Mistrangelo.

CIRCOLO NAUTICO POSILLIPO: Izzo, Somma, Angelone 1, Rocchino, Mattiello 1, Aiello, Tubic, Cuccovillo 1, Briganti 1, Radojevic 1, Picca, Saccoia, Spinelli, Serino 1. All. Brancaccio.

Arbitri: Colombo e Petronilli.

Note: parziali 2-1, 0-2, 4-0, 1-3.

La De Akker batte il Posillipo e si conquista un posto nella Poule Scudetto. Splendida affermazione per la formazione di Federico Mistrangelo che con un sprint vincente riesce a conquistarsi un posto nell’olimpo della pallanuoto nazionale. Si riparte dal 2-3 a favore del Posillipo e dal terzo minuto e dieci secondi del secondo quarto di gioco, al momento dell’errore arbitrale che ha convinto il giudice sportivo a far ripetere la partita. In vasca regna l’equilibrio, che si spezza dopo il cambio di vasca quando, con break di 4-0, sancito da uno strepitoso Camilleri, la De Akker dà l’inerzia decisiva al match. Posillipo prova a riaprire la contesa nell’ultimo quarto, ma De Freitas con la rete del 7-4 respinge definitivamente l’assalto partenopeo.

Con questa vittoria la De Akker conquista il settimo posto, l’accesso alla Poule Scudetto e soprattutto la certezza della permanenza, anche per la prossima stagione, in serie A1.

Filippo Mazzoni